Городская свалка горит в Иркутске на площади 3 тыс. кв. м

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Возгорание произошло на полигоне бытовых отходов в Иркутске на площади около 3 тыс. кв. м. Пожар локализован, угрозы его распространения нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"На свалке твердых бытовых отходов горит мусор. Площадь - около 3 тыс. кв. м, пожар локализован. Тракторами и бульдозерами отрезали пожар от возможного распространения на другие горючие материалы", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают семь автоцистерн и 31 сотрудник МЧС. "Ведется проливка горящего мусора", - добавили в ведомстве.

Единственный в городе полигон твердых бытовых отходов расположен на пятом километре Александровского тракта под Иркутском. Он известен тем, что там создан музей из мусора. Музей насчитывает несколько десятков экспонатов, все они сделаны из мусора: старых стиральных машин, бочек, развалившейся мебели, листов металла, деталей от автомобилей.