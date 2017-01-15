Более 20 заключенных сбежали из тюрьмы на юге Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере 21 человек совершил сегодня побег из тюрьмы, расположенной в штате Парана на юге Бразилии. Как сообщил телеканал Globo, еще двое заключенных были застрелены полицейскими, которые пытались остановить преступников.
Чтобы выбраться на свободу, заключенные взорвали одну из стен пенитенциарного учреждения. В это время в другой части тюрьмы их сообщники организовали беспорядки, чтобы отвлечь внимание охранников.
Произошедшее в штате Парана стало еще одним инцидентом, свидетельствующим о кризисе в пенитенциарной системе Бразилии. 1 января в городе Манаус (штат Амазонас) произошел один из самых масштабных в истории южноамериканской страны тюремных бунтов. В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных группировок, погибли 56 человек.
После этого власти Бразилии обнародовали программу реформирования пенитенциарных учреждений. Однако ситуация в тюрьмах южноамериканской республики стала все чаще выходить из-под контроля. В частности, 6 января 33 заключенных были найдены мертвыми в тюрьме штата Рорайма на севере Бразилии. По одной из версий, погибшие стали жертвами противостояния двух соперничающих группировок наркомафии - "Красного командования" и "Первого командования столицы".
14 января очередной бунт произошел в крупнейшей тюрьме штата Риу-Гранди-ду-Норти (север страны). На данный момент известно о 10 погибших в результате этого инцидента. Трое из них были обезглавлены. Известно, что в тюрьме содержатся около 1200 заключенных, хотя она рассчитана на 620 человек.