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Найдено тело подростка, провалившегося под лед в Краснодарском крае

Происшествия
15 января, 18:42 дата обновления: 15 января, 19:20 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Спасатели ищут еще трех несовершеннолетних
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КРАСНОДАР, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае, извлечено на поверхность, продолжаются поиски еще троих несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту инцидента с подростками. По предварительным данным, 15 января 2017 года пятеро подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Краснодарского края и провалились под лед. В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще одного извлекли из водоема", - уточнили в ведомстве.

Жизнь подростка вне опасности. Об этом сообщил ТАСС глава района Алексей Житлов.

"Подросток был доставлен в приемное отделение Тимашевской районной больницы, ему оказывается необходимая помощь. Его жизнь вне опасности", - пояснил Житлов.

Сейчас спасательные работы продолжаются. Следователи осматривают место происшествия.

Семьям пятерых подростков, провалившихся под лед, будет оказана психологическая и медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Дано поручение оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Профильным ведомствам поручено организовать в образовательных учреждениях совместно с МЧС дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду", - цитирует главу края пресс-служба администрации региона.

Кондратьев также поручил экстренным службам вести круглосуточный поиск детей

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