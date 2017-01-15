В Тюмени из-за тумана приземлился самолет, летевший из Симферополя в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Симферополя в Екатеринбург, приземлился в тюменском аэропорту Рощино из-за тумана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.

"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Симферополя в Екатеринбург, вынужден был приземлиться в Тюмени из-за тумана. Уже через час мы ожидаем его в Кольцово", - сказал Тюхтин.