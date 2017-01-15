В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком выехал на тротуар на севере Москвы, где сбил детскую коляску. Находившийся в ней грудной ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"ДТП легкового автомобиля и КамАЗа произошло возле дома 16 на Бескудниковском бульваре. После столкновения легковушка выехала на тротуар, где сбила коляску с грудным ребенком. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали в пресс-службе.