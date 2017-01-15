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Состав "Аэроэкспресса" сбил мужчину в Долгопрудном

Происшествия
15 января, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
70-летний мужчина переходил пути по деревянному настилу
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" насмерть сбил пожилого мужчину в подмосковном Долгопрудном, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Сегодня вечером "Аэроэкспресс" в районе станции Долгопрудная насмерть сбил 70-летнего мужчину, который переходил пути по деревянному настилу перед близкоидущим составом. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

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