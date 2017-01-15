Состав "Аэроэкспресса" сбил мужчину в Долгопрудном

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" насмерть сбил пожилого мужчину в подмосковном Долгопрудном, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"Сегодня вечером "Аэроэкспресс" в районе станции Долгопрудная насмерть сбил 70-летнего мужчину, который переходил пути по деревянному настилу перед близкоидущим составом. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.