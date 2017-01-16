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Три льва растерзали ветеринара и его помощника в сафари-парке в Иордании

Происшествия
16 января, 0:44 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Хищники, напавшие на людей, были усыплены
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КАИР, 16 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Три льва напали на ветеринара и его помощника в сафари-парке, расположенном на востоке Иордании. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, оба сотрудника учреждения скончались до того, как их успели доставить в больницу.

Инцидент произошел в иорданской провинции Эль-Балка. Хищники атаковали ветврача, иорданца по национальности, и его ассистента, выходца из Пакистана, стоявших у клетки. Охранники подоспели на помощь к ветеринарам лишь через несколько минут. С многочисленными ранениями пострадавшие были отправлены в ближайшую больницу, однако по дороге оба скончались.

Полиция Эль-Балки начала расследование происшествия. Хищники, напавшие на людей, были усыплены.

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