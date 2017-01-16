Три льва растерзали ветеринара и его помощника в сафари-парке в Иордании

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 16 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Три льва напали на ветеринара и его помощника в сафари-парке, расположенном на востоке Иордании. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, оба сотрудника учреждения скончались до того, как их успели доставить в больницу.
Инцидент произошел в иорданской провинции Эль-Балка. Хищники атаковали ветврача, иорданца по национальности, и его ассистента, выходца из Пакистана, стоявших у клетки. Охранники подоспели на помощь к ветеринарам лишь через несколько минут. С многочисленными ранениями пострадавшие были отправлены в ближайшую больницу, однако по дороге оба скончались.
Полиция Эль-Балки начала расследование происшествия. Хищники, напавшие на людей, были усыплены.