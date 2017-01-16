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Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани

Происшествия
16 января, 0:39 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 16, января. /ТАСС
Продолжаются поиски последнего из пропавших
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КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Тело третьего подростка нашли на месте проведения поисково-спасательной операции на реке Кирпили в Краснодарском крае, поиски последнего из пропавших продолжаются. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В полночь найдено тело третьего ребенка. Поиски продолжаются", - сказал источник.

Инцидент произошел в Тимашевском районе в воскресенье около 16:10 мск, когда пятеро подростков 12-13 лет переходили через реку. По данным синоптиков, утром в районе температура воздуха была ниже нуля, но потом воздух погрелся до плюс 5 градусов, что и стало причиной трагедии. Один из подростков спасен, его жизнь вне опасности.

Поисковая операция продолжается. Сейчас, по данным регионального ГУ МЧС, в работах задействовано порядка 80 человек и 22 единицы техники, в том числе четыре лодки. На место уже выдвинулись оперативная группа Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона и Тимашевского филиала поискового отряда "Кубань-СПАС".

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