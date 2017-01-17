Депутат Госдумы просит Чайку расследовать помещение в карцер осужденной за репост женщины

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ единоросс Александр Сидякин просит Генпрокуратуру проверить соблюдение закона сотрудниками СИЗО города Шадринска (Курганская область) при помещении в карцер воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами над ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба "Единой России".

Кроме того, депутат просит федеральное надзорное ведомство дать правовую оценку действиям районного прокурора-гособвинителя, который в суде просил для Чудновец наказание в виде пяти лет в колонии.

"Прошу Генеральную прокуратуру РФ провести полную проверку по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками администрации СИЗО-2 города Шадринска своих обязанностей, в том числе соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства при помещении Чудновец в карцер. Такое отношение к осужденному противоречит принципам гуманизма, более того, все это можно характеризовать как пытку", - приводит пресс-служба слова Сидякина.

Ранее Сидякин направил обращение прокурору Курганской области с просьбой оценить действия гособвинителя и работу сотрудников СИЗО. Также он направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей на предмет проверки действий судьи, который вынес приговор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") заявил, что случай Чудновец заслуживает дополнительного рассмотрения с точки зрения применения уголовного закона. По мнению парламентария, одним из выходов в данной ситуации является "замена реального лишения свободы на условный срок".

За что осудили воспитательницу

Чудновец была приговорена к пяти месяцам колонии общего режима за репост в интернете по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ. На видео, которое она разместила, были запечатлены издевательства в детском лагере в Катайске над обнаженным ребенком.

Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми, на видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. Следственный комитет привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.

Чудновец была помещена в карцер в Шадринском СИЗО на 15 суток из-за незначительного нарушения: она закрывала ноги одеялом. По неофициальной информации, она этапирована в женскую исправительную колонию №6 Свердловской области.