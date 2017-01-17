На месте крушения Boeing под Бишкеком найден второй "черный ящик"

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БИШКЕК, 17 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Найден второй "черный ящик" разбившегося вблизи бишкекского аэропорта Манас грузового самолета Boeing 747.
Об этом ТАСС сообщили в МЧС Киргизии.
"Бортовой самописец был найден во время исследования крупных фрагментов воздушного судна", - отметили в министерстве. Первый "черный ящик" удалось обнаружить в понедельник.
"Оба самописца будут переданы представителям Межгосударственного авиационного комитета, которые сегодня во второй половине дня прибудут из Москвы в Бишкек", - подчеркнули в МЧС.
Принадлежащий одной из турецких компаний Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкекс - Стамбул, 16 января во время посадки упал на находящийся рядом с аэропортом дачный поселок.
Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома. С места аварии в больницы Бишкека были доставлены получившие во время аварии травмы 13 местных жителей.
По последним данным, родственникам погибших выдано 31 тело, еще семь тел жертв авиакатастрофы, в том числе четыре члена экипажа, продолжают находиться в морге Бишкека.
В связи с данной авиакатастрофой в Киргизии 17 января объявлен национальный траур.