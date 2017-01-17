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Прокуратура проверяет информацию о падении наледи с крыши на беременную в Екатеринбурге

Происшествия
17 января, 15:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, января. /ТАСС
Женщина получила травмы и была доставлена в городскую больницу
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Прокуратура проверяет сообщения СМИ о падении наледи на беременную жительницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга по информации СМИ организовала проверку по факту схода наледи с крыши многоэтажного дома на беременную женщину", - уточняется в сообщении.

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По предварительной информации, инцидент произошел во вторник около 11:00 мск.

"В результате происшествия женщина получила травмы и была доставлена в городскую больницу", - добавили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, многоквартирный дом, с крыши которого упала наледь, обслуживает ЗАО "УК Стандарт". ТАСС пока не располагает комментарием представителя управляющей компании.

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