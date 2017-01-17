Самолет вернулся во Внуково из-за плохой погоды в пункте прибытия

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту московский аэропорт Внуково - Калининград, вернулся в аэропорт вылета по причине неблагоприятных погодных условий в пункте прибытия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Внукова.

"Самолет вернулся в аэропорт по причине погодных условий в Калининграде. Пассажиры ожидают следующий рейс, который планируется выполнить в районе 17 часов по московскому времени", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что самолет вылетит в Калининград в случае, "если будут позволять погодные условия".