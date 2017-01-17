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Полиция Москвы возбудила против Павленского уголовное дело о побоях

Происшествия
17 января, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и задержание подозреваемых
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Павел Павленский

Павел Павленский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила дело по статье "Побои" в отношении художника-акциониста Павла Павленского за избиение актера "Театра. doc". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело в отношении художника-акциониста Павла Павленского по статье "Побои", - сказал собеседник агентства.

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Столичная полиция отказалась возбуждать в отношении Павленского дело об избиении актера

В свою очередь пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела, на уточнив личности подозреваемого.

"По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении пресс-службы. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых.

По данным СМИ, заявление об избиении на художника-акциониста Павленского подал актер "Театра. doc". Кроме того, в отношении Павленского СК проводит доследственную проверку по заявлению актрисы "Театра. doc" Анастасии Слониной о насильственных действиях сексуального характера в ее отношении.

Ранее в своем видеообращении художник опроверг обвинения в насильственных действиях сексуального характера в свой адрес. Он назвав дело провокацией, направленной на его дальнейшее уголовное преследование.

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Художник также приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей за поджог входной двери главного здания ФСБ, который он совершил в ноябре 2015 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск ФСБ о компенсации причиненного ущерба.

Скандальную известность Павленский получил после ряда своих акций. В октябре 2014 года обнаженный художник отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве. В ноябре 2013 года он разделся на Красной площади и прибил некоторые части своего тела к брусчатке рядом с Мавзолеем. Летом 2012 года художник с зашитым ртом вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.

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