В Москве начался суд над четырьмя обвиняемыми в хищении квартир у Минобороны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении четверых предполагаемых сообщников прапорщика Валерия Даниеляна, участвовавших в хищении квартир Министерства обороны РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подсудимых, бывшего военнослужащего Сергея Туреева Олег Левинсон.

"Турееву вменяется якобы участие в хищении квартиры стоимостью более 5,5 млн рублей. Еще трем подсудимым также вменяется аналогичное обвинение, но связанное с другими квартирами", - сказал он.

Суть уголовного дела

По версии следствия, Туреев весной 2011 года вступил в преступный сговор с теперь уже бывшим военнослужащим Вооруженных сил РФ, руководителем преступного сообщества Даниеляном с целью незаконного получения и последующей приватизации квартиры, расположенной в Восточном административном округе Москвы. Последний предложил матери Туреева, которая на тот момент времени более 15 лет являлась военнослужащей, за вознаграждение оказать помощь в получении квартиры по договору социального найма. "Туреев, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников, осуществляющих регистрацию граждан по месту жительства, сотрудников Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы, предоставил заведомо поддельные распоряжение начальника главного квартирно-эксплуатационного управления (ГлавКЭУ) и договор социального найма, содержащие заведомо ложные сведения о распределении им от Министерства обороны России вышеуказанной квартиры", - сказал Левинсон.

Адвокат отметил, что судебное заседание запланировано в суде на 27 января, когда прокурор продолжит представлять доказательства обвинения. По словам Левинсона, его подзащитный не признает вину и категорически отвергает факт мошенничества. По утверждению защиты, квартира предоставлялась его матери, которая отказалась от приватизации в пользу сына. Кроме того, Туреев не имел представления о фиктивности переданных ему документов на квартиру.

"В действиях Туреева, даже с точки зрения предъявленного обвинения, отсутствует основной признак любого хищения - безвозмездность изъятия и обращение чужого имущества в пользу виновного. Никакого ущерба по делу не установлено, а сам Туреев обратился в суд с иском о признании недействительным договора социального найма спорной квартиры и возвращении ее собственнику - Москве, то есть совершены добровольно все действия по возврату спорной квартиры", - сказал адвокат.

В августе 2016 года Перовский суд Москвы признал Турееву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Организатор преступной схемы прапорщик Валерий Даниелян также был приговорен Зюзинским судом к 11,5 годам лишения свободы, а его сообщники, среди которых были офицеры Минобороны, осуждены к разным срокам лишения свободы. В данном уголовном деле Даниелян является свидетелем обвинения.