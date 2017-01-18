Баллон с газом взорвался на стройплощадке в микрорайоне Пензы

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ПЕНЗА, 18 января. /ТАСС/. Взрыв баллона с газом произошел на строительной площадке на территории нового микрорайона "Заря" в Пензе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Около 16:00 на строительной площадке в микрорайоне "Заря" в ходе строительно-монтажных работ произошел взрыв баллона с газом. Начался пожар, в это время на стройплощадке находилось от 20 до 30 человек. К счастью, никто из них серьезно не пострадал", - сказали в пресс-службе. Для тушения пожара на первом этаже здания привлекались 22 сотрудника управления и семь спецмашин.
По предварительным данным, пять рабочих получили незначительные травмы и были отправлены в больницу для осмотра и оказания необходимой медпомощи. После осмотра врачей госпитализация никому не потребовалась, уточнили в пресс-службе.
Через 40 минут после происшествия на место ЧП прибыл мэр Пензы Виктор Кувайцев. "Самое главное, что люди все живы, никто сильно не пострадал. При этом, ЧП не приведет к срыву сроков сдачи жилого дома", - сказал глава администрации. На месте происшествия он провел оперативное совещание с главой администрации Октябрьского района и с подрядчиками. Поставлена задача закончить восстановительные работы в течение 10 дней.
В пресс-службе мэрии уточнили, что в настоящий момент создана специальная комиссия из руководителей строительной отрасли, представителей МЧС региона и управления ГО и ЧС города Пензы, которая определит причины происшествия, оценит величину ущерба и затрат на восстановление фасада здания.