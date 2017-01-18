Никита Белых сообщил членам ОНК об ухудшении здоровья

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, содержащийся в СИЗО "Лефортово", сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы об ухудшении состояния здоровья.
Об этом ТАСС рассказали члены ОНК, посетившие Белых в следственном изоляторе.
"Левая нога болит, отнимается, лечение, которое здесь проводят, пока результатов не дает, с ногой все хуже", - привел слова бывшего губернатора член наблюдательной комиссии.
Белых также рассказал, что получил выговор от администрации СИЗО и намерен обратиться в связи с этим в Генеральную прокуратуру. Представители администрации изолятора пояснили, что выговор экс-губернатор получил за нарушение правил внутреннего распорядка, выразившееся "в накоплении лекарственного препарата и нарушении установленного приема лекарств". "То есть он не принимал прописанные ему лекарства в соответствии со схемой лечения и оставлял их у себя, тогда как правила внутреннего распорядка запрещают такие действия", - сказали в администрации членам ОНК.
Кроме того, Белых вновь обратил внимание правозащитников на то, что до сих пор
не может зарегистрировать брак со своей невестой, поскольку разрешение от следователя в СИЗО не поступило, и место нахождения этого документа не известно.
В июне 2016 года Белых был задержан при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. По данным следствия, лично и через посредника он получил в общей сложности €400 тыс. В конце июля прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.
Итоги деятельности Никиты Белых на посту губернатора Кировской области