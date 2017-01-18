СК возбудил дело по факту гибели рабочего на заводе в Заполярье

МУРМАНСК, 18 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работника судоремонтного завода "Нерпа" "Центра судостроения "Звездочка". Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"По факту гибели работника на судоремонтном заводе в Снежногорске Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, потерпевший при осуществлении работ по вскрытию горловин специальных поддерживающих понтонов, расположенных на плавучем пирсе, не имея специальных средств индивидуальной защиты, спустился внутрь балластного отсека, где погиб. Установлено, что содержание оксида углерода в помещении балластного отсека превышало установленные нормы в 12 раз.

Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных обстоятельств произошедшего и выявление виновных должностных лиц.