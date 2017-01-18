Спасатели обнаружили тело погибшего под руинами разрушенного землетрясением дома в Италии

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РИМ, 18 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Тело мужчины было извлечено спасателями из-под завалов разрушенного дома после землетрясений в центре Италии. Об этом сообщает агентство Ansa.
Погибший - мужчина 83 лет, проживавший в городке Кастель-Кастанье в провинции Терамо. Его гибель подтвердили в департаменте гражданской защиты. Еще один человек считается пропавшим без вести в окрестностях Аквилы, его поиски продолжаются, уточняет агентство.
Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли 18 января утром на границе областей Лацио, Марке и Абруццо, затронув зоны, уже ранее пострадавшие от землетрясения в августе и октябре прошлого года. Затем во второй половине дня последовал афтершок магнитудой 5,1.
Ситуацию в центре Апеннин осложняют неблагоприятные погодные условия. Во многих районах снежный покров достигает одного-двух метров. В результате некоторые небольшие населенные пункты в Апеннинских горах оказались отрезаны от внешнего мира. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные.
Около 150 тыс. человек остаются без электричества.