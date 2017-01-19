Военный суд решит вопрос о продлении ареста генералу ФСО Лопыреву

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Военный суд в четверг, 19 января, рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста генералу ФСО России Геннадию Лопыреву, обвиняемому в получении взяток в размере около 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.

"Следователь просит продлить Лопыреву срок заключения под стражу до 23 апреля", - сказал он.

Слушания начнутся в 94-м Московском гарнизонном военном суде в 13:00 мск. Адвокат отметил, что судебное разбирательство пройдет в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела имеют гриф "секретно".

По словам Закалюжного, защита намерена настаивать на более мягкой мере пресечения в отношении Лопырева, не связанной с содержанием в СИЗО. Как подчеркнул адвокат, его подзащитный не признает вину и категорически отвергает факты получения взяток.

26 ноября 2016 года 94-й гарнизонный военный суд по ходатайству следователя заключил генерала под стражу. Позднее 3-й окружной военный суд признал данное решение законным, отклонив жалобу защиты.

Как отметили ранее в СК, по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России генерала Геннадия Лопырева по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Лопырев обвиняется по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет с крупным штрафом.