Французская таможня конфисковала у африканца 800 граммов алмазов

"Лацио" встретится с "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 19 января, 1:48
ЦСКА сыграет с "Бамбергом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 19 января, 1:43
"Реал" уступил "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболуСпорт 19 января, 1:34
Вратарь "Колорадо" Варламов пропустит минимум две недели из-за травмыСпорт 19 января, 1:30
Матч звезд Женской хоккейной лиги пройдет в рамках Недели звезд в УфеСпорт 19 января, 1:15
Российский боец Штырков проведет бой в Челябинске против голландца АйвелаСпорт 19 января, 1:03
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 годаМеждународная панорама 19 января, 1:01
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской АнтерсельвеСпорт 19 января, 0:35
Презентация эмблемы футбольного Евро-2020 пройдет в Санкт-ПетербургеСпорт 19 января, 0:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 19 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Работники французской таможни конфисковали у африканца, выходца из Демократической республики Конго, 800 граммов алмазов, спрятанных в нижнем белье. Об этом инциденте, произошедшем в конце декабря, сообщило в среду агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на данные, полученные от таможенников.
Африканец в момент задержания намеревался сесть на поезд, отправляющийся в Брюссель. В его кальсонах было обнаружено множество плотно пришитых пакетиков с алмазами. Стоимость изъятого эксперты оценили в €300 тыс. Французская таможня действует по всей территории страны, подобно полиции и жандармерии.
Иностранец не смог предоставить каких-либо документов, указывающих на происхождение ценных камней. Ввоз неограненных алмазов в Евросоюзе находится под жестким нормативным контролем, что требует наличия сертификата, четко указывающего, где алмазы были добыты и каким образом приобретены. Эта система направлена прежде всего против нелегальной торговли так называемыми кровавыми алмазами, средства от продажи которых используют для своего финансирования различные вооруженные группировки.