Французская таможня конфисковала у африканца 800 граммов алмазов

ПАРИЖ, 19 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Работники французской таможни конфисковали у африканца, выходца из Демократической республики Конго, 800 граммов алмазов, спрятанных в нижнем белье. Об этом инциденте, произошедшем в конце декабря, сообщило в среду агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на данные, полученные от таможенников.

Африканец в момент задержания намеревался сесть на поезд, отправляющийся в Брюссель. В его кальсонах было обнаружено множество плотно пришитых пакетиков с алмазами. Стоимость изъятого эксперты оценили в €300 тыс. Французская таможня действует по всей территории страны, подобно полиции и жандармерии.

Иностранец не смог предоставить каких-либо документов, указывающих на происхождение ценных камней. Ввоз неограненных алмазов в Евросоюзе находится под жестким нормативным контролем, что требует наличия сертификата, четко указывающего, где алмазы были добыты и каким образом приобретены. Эта система направлена прежде всего против нелегальной торговли так называемыми кровавыми алмазами, средства от продажи которых используют для своего финансирования различные вооруженные группировки.