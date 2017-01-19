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СМИ: в центральной Италии лавина накрыла отель

Происшествия
19 января, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
В здании могут быть до 20 человек, их телефоны не отвечают, сообщает телеканал RAI News 24
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Снежная лавина накрыла в среду небольшую гостиницу в центральной Италии. В здании могут находиться до 20 человек, сообщает новостной канал RaiNews24.

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Инцидент произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо в центре страны. Небольшой горный отель Rigopiano di Farindola оказался полностью накрыт снегом. Сообщается, что телефоны постояльцев и сотрудников не отвечают. На месте находятся спасательные службы, которые пытаются справиться с ЧП.

В среду, 18 января, три подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Они затронули зоны, ранее пострадавшие от землетрясения в августе и октябре 2016 года. Во второй половине дня последовал афтершок магнитудой 5,1.

Во многих районах в центре Апеннин снежный покров достигает одного-двух метров, и неблагоприятные погодные условия осложняют ситуацию в регионе. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Без электричества остаются около 150 тыс. человек.

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