СМИ: в центральной Италии лавина накрыла отель

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Снежная лавина накрыла в среду небольшую гостиницу в центральной Италии. В здании могут находиться до 20 человек, сообщает новостной канал RaiNews24.

Инцидент произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо в центре страны. Небольшой горный отель Rigopiano di Farindola оказался полностью накрыт снегом. Сообщается, что телефоны постояльцев и сотрудников не отвечают. На месте находятся спасательные службы, которые пытаются справиться с ЧП.

В среду, 18 января, три подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Они затронули зоны, ранее пострадавшие от землетрясения в августе и октябре 2016 года. Во второй половине дня последовал афтершок магнитудой 5,1.

Во многих районах в центре Апеннин снежный покров достигает одного-двух метров, и неблагоприятные погодные условия осложняют ситуацию в регионе. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Без электричества остаются около 150 тыс. человек.

#URGETE Avalancha de nieve cubre hotel en #Italia donde habría 20 personas en #Abruzzo https://t.co/wLibBXn35M pic.twitter.com/RCja92Qmbi — Henry A. Pinto (@hapinto2) 18 January 2017