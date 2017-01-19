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В Бразилии упал самолет с членом Верховного суда на борту

Происшествия
19 января, 22:22 дата обновления: 19 января, 23:40 UTC+3
Воздушное судно упало в Атлантический океан. Информацию о гибели Теори Заваски подтвердил его сын
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Член верховного суда Бразилии Теори Заваски

Член верховного суда Бразилии Теори Заваски

© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Самолет, в списке пассажиров которого значится один из членов Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, упал в океан в районе курортного города Парати (штат Рио-де-Жанейро). Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

На борту воздушного судна находились четыре человека. По предварительной информации, трое из них погибли, один - выжил.

Информацию о гибели судьи подтвердил его сын Франсиску Заваски на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие друзья, мы только что получили подтверждение того, что мой отец погиб в авиакатастрофе", - написал он.

Расследование резонансного дела

Судья Теори Заваски занимается расследованием участия представителей исполнительной и законодательной власти Бразилии в коррупционных схемах, применявшихся в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Именно он принимает решение по запросам об аресте того или иного высокопоставленного политика, обладающего иммунитетом от судебного преследования.

В феврале Заваски должен был представить заключение по поводу показаний руководства строительной компании Odebrecht. По неофициальной информации, эти свидетельства компрометировали ряд представителей действующего и бывшего правительства страны.

Коррупционный скандал

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более двух с половиной лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора.

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