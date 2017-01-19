Самолет со 129 пассажирами врезался крылом в топливозаправщик в аэропорту Нью-Йорка

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НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Самолет со 129 пассажирами на борту сегодня сильно задел крылом топливозаправщик в международном аэропорту LaGuardia города Нью-Йорк. Сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщила телекомпания NBC.
Согласно ее данным, инцидент произошел с самолетом, который был должен выполнять рейс 1561 в Денвер (штат Огайо). При движении назад от посадочного "рукава" пилот не рассчитал траекторию и задел крылом топливозаправщик.
Пассажиров пришлось пересаживать в другой самолет. Они вылетели с опозданием в 90 минут от графика.
Как уточнила NBC, это второй схожий инцидент в LaGuardia за три последних дня.