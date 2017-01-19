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Самолет со 129 пассажирами врезался крылом в топливозаправщик в аэропорту Нью-Йорка

Происшествия
19 января, 23:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Пассажиров пересадили в другое воздушное судно
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© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Самолет со 129 пассажирами на борту сегодня сильно задел крылом топливозаправщик в международном аэропорту LaGuardia города Нью-Йорк. Сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщила телекомпания NBC.

Согласно ее данным, инцидент произошел с самолетом, который был должен выполнять рейс 1561 в Денвер (штат Огайо). При движении назад от посадочного "рукава" пилот не рассчитал траекторию и задел крылом топливозаправщик.

Пассажиров пришлось пересаживать в другой самолет. Они вылетели с опозданием в 90 минут от графика.

Как уточнила NBC, это второй схожий инцидент в LaGuardia за три последних дня.

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