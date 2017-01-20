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Суд огласит решение по апелляции на приговор экс-мэру Ярославля Урлашову

Происшествия
20 января, 0:24 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 20, января. /ТАСС
Оглашение начнется в 11:00 мск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Ярославский областной суд 20 января огласит решение по апелляционной жалобе на приговор экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за взятку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение по апелляционным жалобам осужденных Урлашова, Лопатина и их адвокатов на приговор Кировского районного суда Ярославля от 3 августа 2016 года начнут оглашать 20 января в 11:00 мск", - сказали там.

Рассмотрение жалобы на ранее вынесенный Урлашову приговор началось 21 декабря 2016 года. В августе 2016 года Кировский райсуд Ярославля признал его виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн руб., а бывшего советника Алексея Лопатина - к 7 годам колонии. Вину осужденные не признают.

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Урлашов, избранный мэром Ярославля в 2012 году, был задержан в ночь на 3 июля 2013 года. По мнению следователей, градоначальник, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн руб. от директора компании "Радострой" Сергея Шмелева, которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля.

Еще одну взятку в размере 17 млн руб. Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".

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Персоны
Урлашов, Евгений Робертович
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Дело экс-мэра Ярославля Урлашова
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