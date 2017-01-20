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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у Соломоновых островов

Происшествия
20 января, 2:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Информации о пострадавших не поступало
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у Соломоновых островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 57 км к юго-западу от города Киракира. Глубина залегания очага землетрясения составила 33 км.

Информации о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало.

 

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