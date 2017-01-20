Граждан Армении и РФ задержали на Камчатке по подозрению в отлове редких кречетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Гражданин Армении и три россиянина задержаны на Камчатке по подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов-кречетов. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.

"В городе Елизово оперативники задержали трех граждан России и гражданина Армении при попытке передать кречета курьеру для последующей отправки за пределы региона. Изъятая птица, находившаяся под действием транквилизатора, была упакована в дорожную сумку. Один из злоумышленников оказал активное сопротивление сотрудникам ведомства", - говорится в сообщении.

Как установили специалисты, изъятая самка кречета обладает редким в природе светлым окрасом. Стоимость подобной особи на рынках арабских государств может превышать 200 тыс. долларов США. Предположительно, птица была поймана на севере полуострова для конкретного заказчика. Ущерб от действий браконьеров превышает 1 млн руб.

"В настоящее время кречет проходит реабилитацию, после которой будет выпущен в естественную среду обитания", - сообщила пресс-служба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кречет - птица из отряда соколообразных семейства соколиных, занесенная в Красную книгу РФ. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, запрещает ловлю и вывоз редких птиц из мест их обитания. В 2013 году по инициативе Минприроды России была ужесточена уголовная ответственность за контрабанду, незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, в число которых входят и соколы. Теперь преступникам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 2 млн руб.