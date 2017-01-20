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Дело о похищении ребенка в Дедовске передано в управление по особо важным делам СК

Происшествия
20 января, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Подозреваемая в похищении была задержана 11 января
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дело о похищении младенца из роддома в Дедовске в 2014 году передано в управление по расследованию особо важных дел. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

"По указанию руководителя ГСУ СК России по Московской области уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел. К производству следственных действий подключены самые опытные следователи и криминалисты", - сообщили в пресс-службе.

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Младенец был похищен в 2014 году из родильного отделения больницы в Дедовске. По версии следствия, женщина, незадолго до этого потерявшая собственного ребенка, проникла в одну из палат родильного отделения и похитила мальчика одного месяца от роду, от которого отказалась биологическая мать. На протяжении двух с лишним лет она скрывала от родных биографию ребенка, воспитывая отказника как родного.

Подозреваемая в похищении младенца была задержана 11 января и на следующий день отпущена под подписку о невыезде. Мальчик был направлен на медицинское обследование. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.

Генетическая экспертиза подтвердила идентичность изъятого ребенка и похищенного в 2014 году.

Следственный комитет, как отметила ранее представитель ведомства Светлана Петренко, будет действовать в интересах ребенка, его могут оставить на воспитание похитившей его женщине, чтобы он повторно не лишился матери, "которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой". Супругу подозреваемой разрешили видеться с ребенком.

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