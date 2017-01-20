Минздрав организовал эвакуацию больных из НИИ им. Бурденко из-за пожара

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минздрав организовал эвакуацию больных из НИИ им. Н. Н. Бурденко в связи с пожаром. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.
По данным МЧС, в ходе ликвидации пожара из здания было эвакуировано 75 человек медперсонала и 151 пациент, в том числе 30 из реанимации.
"С возгоранием в НИИ нейрохирургии имени Бурденко организована эвакуация больных в другие отделения", - сообщили в ведомстве. Он подчеркнул, что Минздрав РФ готов перевести пациентов в другие медучреждения.
"Соответствующие койки в медучреждениях Москвы подготовлены", - сказал он.
По словам представителя Минздрава, у здания НИИ, где произошел пожар, дежурят пять автомобилей скорой помощи, которые готовы осуществить оперативную транспортировку пациентов в другие медучреждения. Салагай подчеркнул, что вопрос организации оказания медицинской помощи и организация эвакуации находятся на личном контроле министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ ранее ТАСС сообщили, что пожар на крыше 14-этажного лечебного корпуса ликвидирован, по уточненным данным, площадь его составила 40 кв. м, пострадавших нет.