В Балашихе в результате взрыва газового баллона пострадал один человек

Международный союз биатлонистов даст оценку докладу МакларенаСпорт 21 января, 1:15
Трамп ненадолго покинул лимузин и поприветствовал своих сторонниковМеждународная панорама 21 января, 0:50
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 21 января, 0:45
Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в УфеСпорт 21 января, 0:17
Съезд "Единой России" переизберет руководящие органы партииПолитика 21 января, 0:17
Инженерные войска России: 316 лет безупречной службыАрмия и ОПК 21 января, 0:01
Надежда есть: спасатели продолжают поиски выживших после схода лавины на отель в ИталииПроисшествия 20 января, 23:46
Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной БелоруссииСпорт 20 января, 23:38
Мозякин: такого хоккеиста, как Александр Радулов, в отечественном хоккее не хватаетСпорт 20 января, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
"В 20:20 мск в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС Московской области поступило сообщение о хлопке баллончика для гриля в жилом доме по улице Дмитриева в городе Балашихе", - сообщили в ведомстве. В результате хлопка в 19-этажном семиподъездном здании были выбиты два окна и дверь. В результате ЧП пострадал один человек, спасатели передали его медикам.
На месте работают поисково-спасательные службы, а также экстренные службы Балашихи.