В Балашихе в результате взрыва газового баллона пострадал один человек

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

"В 20:20 мск в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС Московской области поступило сообщение о хлопке баллончика для гриля в жилом доме по улице Дмитриева в городе Балашихе", - сообщили в ведомстве. В результате хлопка в 19-этажном семиподъездном здании были выбиты два окна и дверь. В результате ЧП пострадал один человек, спасатели передали его медикам.

На месте работают поисково-спасательные службы, а также экстренные службы Балашихи.