Путин выразил соболезнования руководству Венгрии в связи с гибелью детей в ДТП в Италии

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в автокатастрофе в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.
Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Авария произошла около полуночи по местному времени (около 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. В нем находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет, по меньшей мере 16 человек погибли.