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Путин выразил соболезнования руководству Венгрии в связи с гибелью детей в ДТП в Италии

Происшествия
21 января, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Авария произошла около полуночи по местному времени (около 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в автокатастрофе в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Авария произошла около полуночи по местному времени (около 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. В нем находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет, по меньшей мере 16 человек погибли.

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