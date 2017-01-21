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В Заполярье из-за снегопада закрыто движение на участке федеральной трассы

Происшествия
21 января, 15:25 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, января. /ТАСС
Движение ограничено с 1470 по 1510 км трассы Р-21 "Кола"
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МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Движение на одном из участков федеральной трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области закрыто из-за снежных заносов, сообщили в главном управлении МЧС по Мурманской области.

"От диспетчера государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области поступила информация о том, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями ограничено движение на участке трассы Р-21 "Кола" с 1470 по 1510 км", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время на отвороте федеральной автодороги Р-21 к Заозерску продолжает действовать подвижный пункт обогрева МЧС. Он будет функционировать до особого распоряжения. Еще два таких пункта поставлены на 1560 и 1590 км трассы.

Также в МЧС отметили, что на ряде дорог области для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работают оперативные группы спасателей и пожарных.

Накануне вечером МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов.

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