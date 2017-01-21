Движение поездов на Кольцевой линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Движение поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения пассажира на пути, восстановлено и входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в сети Twitter.

"16:03. Кольцевая линия, 2 путь (против часовой стрелки). Движение восстановлено и входит в график", - говорится в сообщении.

Ранее на втором пути (против часовой стрелки) были увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром, который, по информации очевидцев, упал на пути.