Движение поездов на Кольцевой линии московского метро восстановлено

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Движение поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения пассажира на пути, восстановлено и входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в сети Twitter.
"16:03. Кольцевая линия, 2 путь (против часовой стрелки). Движение восстановлено и входит в график", - говорится в сообщении.
Ранее на втором пути (против часовой стрелки) были увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром, который, по информации очевидцев, упал на пути.