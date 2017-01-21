Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Солдат Росгвардии упал на пути в московском метро во время патрулирования станции; потерпевший получил ушибы и направлен в медучреждение. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Упавшим на пути является солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы неопасные для жизни", - сказал собеседник агентства.

"Военнослужащий по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией, упал на пути по собственной неосторожности", - сказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. Он направлен в медицинское учреждение для уточнения диагноза, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на станции "Проспект Мира" - кольцевая, под приходящий поезд упал пассажир. Из-за инцидента снималось напряжение с контактного рельса для поднятия потерпевшего на платформу. Движение поездов по кольцевой линии осуществлялось с задержками.