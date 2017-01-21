Спасатели все еще не могут доставить аварийный траулер в Мурманск из-за шторма

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МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Судно "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, буксирующее потерявший ход траулер "Жемчужина", в субботу из-за шторма вынуждено было уйти дальше от побережья. Об этом сообщил ТАСС начальник отряда Анатолий Леонтьев.
"Из-за не стихающего шторма спасатели с траулером вынуждены держаться носом на волну, поэтому сегодня они ушли еще на 20 миль от Мурманска, куда планируется доставить аварийный траулер. Сейчас расстояние до порта уже 80 миль", - сказал Леонтьев.
Спасательное судно "Мурманрыба", буксирующее траулер, будет дожидаться пока шторм не стихнет, чтобы зайти в Кольский залив. Сейчас сила ветра в Баренцевом море достигает 30 метров в секунду, шторм семь баллов.
Траулер "Жемчужина" мурманского рыбакколхоза "Всходы коммунизма" с 31 рыбаком на борту потерял ход в Баренцевом море в 350 милях от Мурманска 15 января из-за намотки сетей на винт. На второй день к нему прибыли спасатели и взяли траулер на буксир. Пострадавших нет. На траулере запущен вспомогательный двигатель, все системы жизнеобеспечения работают, вода и питание на борту есть.