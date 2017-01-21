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Полиция проверяет информацию о стрельбе из травматики на юго-западе Москвы

Происшествия
21 января, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
По словам источника в правоохранительных органах, на улице Шверника около дома № 11 ребенок гулял вместе с собакой и ему показалось, что кто-то стреляет из пневматического оружия
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию о стрельбе по прохожим из травматического оружия на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские проверяют информацию, о якобы имевшей место стрельбе из травматического оружия по прохожим из окна жилого дома", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве ТАСС сообщили, что на службу "02" поступил звонок, о якобы имевшемся факте стрельбы. "Полицейские проводят проверку по данному факту", - сообщили в ведомстве.

На данный момент подобный факт не зафиксирован. Пострадавших нет. По словам источника в правоохранительных органах, на улице Шверника около дома № 11 ребенок гулял вместе с собакой и ему показалось, что кто-то стреляет из пневматического оружия. Придя домой, он сообщил об этом родителям, которые обратились на службу "02".

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