Полиция проверяет информацию о стрельбе из травматики на юго-западе Москвы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию о стрельбе по прохожим из травматического оружия на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские проверяют информацию, о якобы имевшей место стрельбе из травматического оружия по прохожим из окна жилого дома", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве ТАСС сообщили, что на службу "02" поступил звонок, о якобы имевшемся факте стрельбы. "Полицейские проводят проверку по данному факту", - сообщили в ведомстве.

На данный момент подобный факт не зафиксирован. Пострадавших нет. По словам источника в правоохранительных органах, на улице Шверника около дома № 11 ребенок гулял вместе с собакой и ему показалось, что кто-то стреляет из пневматического оружия. Придя домой, он сообщил об этом родителям, которые обратились на службу "02".