Число жертв наезда автомобиля на людей в Мельбурне возросло до пяти

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число жертв наезда автомобиля на людей 20 января в австралийском городе Мельбурне возросло до пяти. Как сообщила в субботу полиция штата Виктория на своем сайте, от полученных травм скончался трехмесячный ребенок.
"Пятый человек скончался после инцидента, который произошел в Мельбурне, - говорится в сообщении. - Среди погибших 10-летняя девочка, трое мужчин, а также трехмесячный мальчик, который скончался в больнице вечером".
В медицинских учреждениях остаются 37 человек, состояние четырех из них медики оценивают как критическое.
20 января неизвестный на автомобиле въехал в толпу прохожих в центре Мельбурна. По данным правоохранительных органов, он намеренно давил людей. Стражи порядка пока не связывают инцидент с терроризмом. Преступник задержан.