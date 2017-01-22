Число жертв наезда автомобиля на людей в Мельбурне возросло до пяти

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число жертв наезда автомобиля на людей 20 января в австралийском городе Мельбурне возросло до пяти. Как сообщила в субботу полиция штата Виктория на своем сайте, от полученных травм скончался трехмесячный ребенок.

"Пятый человек скончался после инцидента, который произошел в Мельбурне, - говорится в сообщении. - Среди погибших 10-летняя девочка, трое мужчин, а также трехмесячный мальчик, который скончался в больнице вечером".

В медицинских учреждениях остаются 37 человек, состояние четырех из них медики оценивают как критическое.

20 января неизвестный на автомобиле въехал в толпу прохожих в центре Мельбурна. По данным правоохранительных органов, он намеренно давил людей. Стражи порядка пока не связывают инцидент с терроризмом. Преступник задержан.