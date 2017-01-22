Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв наезда автомобиля на людей в Мельбурне возросло до пяти

Происшествия
22 января, 3:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
От полученных травм скончался трехмесячный ребенок. Ранее сообщалось о четырех погибших
Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Edgar Su

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число жертв наезда автомобиля на людей 20 января в австралийском городе Мельбурне возросло до пяти. Как сообщила в субботу полиция штата Виктория на своем сайте, от полученных травм скончался трехмесячный ребенок.

Галерея
10 фото
© REUTERS/Edgar Su

9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу

"Пятый человек скончался после инцидента, который произошел в Мельбурне, - говорится в сообщении. - Среди погибших 10-летняя девочка, трое мужчин, а также трехмесячный мальчик, который скончался в больнице вечером".

В медицинских учреждениях остаются 37 человек, состояние четырех из них медики оценивают как критическое.

20 января неизвестный на автомобиле въехал в толпу прохожих в центре Мельбурна. По данным правоохранительных органов, он намеренно давил людей. Стражи порядка пока не связывают инцидент с терроризмом. Преступник задержан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австралия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
10
Press TV: не менее 30 пожарных погибли при обрушении здания в Тегеране
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
6
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
7
Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"
Темы дня
Реклама