NDTV: 23 человека погибли в результате схода с рельсов поезда в Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Число жертв железнодорожной катастрофы, произошедшей минувшей ночью в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, достигло 32 человек, травмы получили по меньшей мере 54 человека. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Ранее сообщалось о 23 погибших.
Катастрофа произошла накануне около 23:30 местного времени (около 21:00 МСК), когда с рельсов на скорости сошли по меньшей мере 13 из 22 вагонов скорого поезда, следовавшего по маршруту Джагдалпур - Бхубанешвар. ЧП произошло в 160 км от города Вишакхапатнам близ станции Кунеру. Причины катастрофы выясняются, на месте работают спасательные бригады. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы, других пассажиров развозят автобусы, прибывшие из ближайших городов, отмечает телеканал.
Это ЧП произошло через несколько месяцев после того, как 20 ноября прошлого года в 100 км от города Канпур в штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индор - Патна. В результате погиб 151 человек и более 200 пострадали. На уходящей неделе арестованный полицией террорист заявил, что это он установил самодельное взрывное устройство на железнодорожных путях. Следствие проверяет эту версию.