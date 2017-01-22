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Врачи пока не допускают полицию к совершившему наезд на людей в Мельбурне водителю

Происшествия
22 января, 6:20 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
В полиции ожидают, что медики позволят правоохранителям встретиться с подозреваемым в начале следующей недели, тогда же ему предъявят обвинения в умышленном убийстве
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СИДНЕЙ, 22 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Полиция до сих пор не может допросить человека, который в пятницу на автомобиле умышленно давил людей в центре австралийского города Мельбурна. Об этом сообщил комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон.

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Врачи в субботу прооперировали 26-летнего Димитриоса Гаргасуласа, который при задержании был ранен в плечо. По словам Эштона, медики разрешат полицейским встретиться с подозреваемым, скорее всего, в начале следующей недели, и ему будут предъявлены обвинения в умышленном убийстве.

20 января Гаргасулас на автомобиле на скорости около 60 км/ч въехал в толпу прохожих в центре Мельбурна. По данным правоохранительных органов, он намеренно давил людей. Три человека погибли на месте, еще двое, в том числе трехмесячный ребенок, позднее скончались в больницах. В настоящее время в больницах остаются 12 пострадавших, состояние трех из них врачи оцениваются как тяжелое.

Стражи порядка не связывают инцидент с терроризмом, однако Гаргасулас хорошо им известен - в прошлом его неоднократно арестовывали за совершение различных преступлений, в том числе под воздействием наркотиков.

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