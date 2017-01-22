В Чите проверяют видеоролик с массовой дракой, предположительно, полицейских

ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 22 января, 20:36
Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозицииМеждународная панорама 22 января, 20:24
Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"Спорт 22 января, 19:55
Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданамиПолитика 22 января, 19:48
Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее времяСпорт 22 января, 19:42
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбаргоЭкономика и бизнес 22 января, 19:32
"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю ДенисовуСпорт 22 января, 19:23
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмомПолитика 22 января, 19:16
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛСпорт 22 января, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 22 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Доследственная проверка проводится в Чите по факту размещения в интернете видеоролика с массовой дракой, предположительно, полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.
"Согласно данным, размещенным в соцсети, несколько мужчин, предположительно, сотрудников полиции в ходе застолья устроили драку в одном из кафе в Чите", - сказали в пресс-службе. В этой связи руководитель регионального управления СК Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки. Следователи проведут необходимые процессуальные и иные действия по установлению всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Проверка назначена и в УМВД по Забайкальскому краю. В ведомстве устанавливают, кто именно изображен на видео и имеют ли они отношение к правоохранительным органам. "По результатам проверки будут приняты все необходимые меры", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления.
По информации местных СМИ, дебоширы отмечали в кафе получение нового звания одним из участников инцидента и рождение ребенка у другого. Во время драки один из участников застолья достал пистолет и угрожал им. Также сообщается, что в результате драки двух работников кафе госпитализировали в горбольницу № 1.