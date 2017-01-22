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В Чите проверяют видеоролик с массовой дракой, предположительно, полицейских

Происшествия
22 января, 15:01 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
По информации местных СМИ, дебоширы отмечали в кафе получение нового звания одним из участников инцидента и рождение ребенка у другого
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ЧИТА, 22 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Доследственная проверка проводится в Чите по факту размещения в интернете видеоролика с массовой дракой, предположительно, полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Согласно данным, размещенным в соцсети, несколько мужчин, предположительно, сотрудников полиции в ходе застолья устроили драку в одном из кафе в Чите", - сказали в пресс-службе. В этой связи руководитель регионального управления СК Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки. Следователи проведут необходимые процессуальные и иные действия по установлению всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Проверка назначена и в УМВД по Забайкальскому краю. В ведомстве устанавливают, кто именно изображен на видео и имеют ли они отношение к правоохранительным органам. "По результатам проверки будут приняты все необходимые меры", - сообщили  ТАСС в пресс-службе управления.

По информации местных СМИ, дебоширы отмечали в кафе получение нового звания одним из участников инцидента и рождение ребенка у другого. Во время драки один из участников застолья достал пистолет и угрожал им. Также сообщается, что в результате драки двух работников кафе госпитализировали в горбольницу № 1.

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