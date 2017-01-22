В Польше перевернулся грузовик ВС США, перевозивший снаряды для танков

ВАРШАВА, 22 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Грузовой автомобиль ВС США, перевозивший снаряды для танков, перевернулся на польской автотрассе в Любушском воеводстве на западе страны. Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши.

Инцидент произошел в субботу вечером. "Водитель грузовика ехал со скоростью, не соответствующей дорожным условиям, - информировало ведомство. - Автомобиль потерял управление и съехал с трассы". "Часть перевозившихся снарядов высыпалась на дорогу", - указано в сообщении Минобороны.

"Двое американских солдат (водитель и пассажир) получили легкие ранения. Им оказана медицинская помощь", - также отметило ведомство.

Место ДТП оцепила военная жандармерия, полиция и пожарная охрана Польши. Ликвидация последствий аварии польскими саперами и американскими военнослужащими продолжалась до утра.