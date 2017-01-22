Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Польше перевернулся грузовик ВС США, перевозивший снаряды для танков

Происшествия
22 января, 15:28 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Инцидент произошел в 21 января, польские саперы и американские военнослужащие ликвидировали последствия ЧП до утра следующего дня
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 22 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Грузовой автомобиль ВС США, перевозивший снаряды для танков, перевернулся на польской автотрассе в Любушском воеводстве на западе страны. Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши.

Инцидент произошел в субботу вечером. "Водитель грузовика ехал со скоростью, не соответствующей дорожным условиям, - информировало ведомство. - Автомобиль потерял управление и съехал с трассы". "Часть перевозившихся снарядов высыпалась на дорогу", - указано в сообщении Минобороны.

"Двое американских солдат (водитель и пассажир) получили легкие ранения. Им оказана медицинская помощь", - также отметило ведомство.

Место ДТП оцепила военная жандармерия, полиция и пожарная охрана Польши. Ликвидация последствий аварии польскими саперами и американскими военнослужащими продолжалась до утра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
10
Press TV: не менее 30 пожарных погибли при обрушении здания в Тегеране
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка
2
В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь
3
Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня
4
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго
5
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
6
Трамп ответил участникам протестов против него
7
Новый информатор ARD Дмитриев пять лет отучился в военном колледже в США
Темы дня
Реклама