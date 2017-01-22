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Вертолет Robinson улетел с МКАД после посадки рядом с дорогой

Происшествия
22 января, 16:34 дата обновления: 22 января, 17:23 UTC+3
Движение по автомагистрали перекрыто, сведений о пострадавших нет
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вертолет Robinson, совершивший посадку на северо-востоке МКАД по подозрению в обледенении лопастей, продолжил полет. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ столицы.

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"Пилот вертолета проверил лопасти, убедился, что обледенения нет, и продолжил полет в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что во время полета над МКАД пилот вертолета Robinson (выполнял коммерческий рейс) выявил обледенение на лопастях, после чего принял решение совершить посадку на обочину около 98-го километра МКАД в 10 метрах от проезжей части. Пострадавших и возгорания в результате инцидента нет.

Ранее столичное ГУ МЧС РФ предупреждало об ухудшении погодных условий - снегопаде, метели и усилении северо- западного ветра до 18 м/с.

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