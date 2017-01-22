Вертолет Robinson улетел с МКАД после посадки рядом с дорогой

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вертолет Robinson, совершивший посадку на северо-востоке МКАД по подозрению в обледенении лопастей, продолжил полет. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ столицы.
"Пилот вертолета проверил лопасти, убедился, что обледенения нет, и продолжил полет в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что во время полета над МКАД пилот вертолета Robinson (выполнял коммерческий рейс) выявил обледенение на лопастях, после чего принял решение совершить посадку на обочину около 98-го километра МКАД в 10 метрах от проезжей части. Пострадавших и возгорания в результате инцидента нет.
Ранее столичное ГУ МЧС РФ предупреждало об ухудшении погодных условий - снегопаде, метели и усилении северо- западного ветра до 18 м/с.