Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Девушка в городе Армавир Краснодарского края была убита из автомата, подозреваемый объявлен в розыск, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Молодая девушка была убита из автомата в Армавире. Подозреваемый объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной убийства 21-летней девушки стал бытовой конфликт, добавил он.

По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.