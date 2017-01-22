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Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка

Происшествия
22 января, 18:37 дата обновления: 22 января, 19:26 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, января. /ТАСС
Подозреваемый объявлен в розыск
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КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Девушка в городе Армавир Краснодарского края была убита из автомата, подозреваемый объявлен в розыск, сообщил  ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Молодая девушка была убита из автомата в Армавире. Подозреваемый объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной убийства 21-летней девушки стал бытовой конфликт, добавил он.

По факту убийства Следственный комитет возбудил  уголовное дело.

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