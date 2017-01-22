Взрывные работы в Кировске не могли повлиять на сход лавин в районе гибели туристов

МУРМАНСК, 22 января. /ТАСС/. Взрывные работы в районе горнолыжного курорта в Кировске Мурманской области не связаны со сходом лавины в Хибинах, где погибли двое туристов. Об этом сообщили ТАСС в компании "Апатит", при которой действует центр лавинной безопасности.

"Место проведения взрывов для принудительного спуска лавин и место ЧП находятся на разных горах на расстоянии нескольких километров. Взрывные работы не могли повлиять на непроизвольный сход снега в районе гибели туристов", - сказали в пресс-службе компании.

О проведении принудительного спуска лавин вблизи Кировска сообщали спасатели, жители были оповещены о них. Эти работы уже завершены и прошли успешно, ближайшие автодороги открыты для проезда транспорта.

Под лавиной оказалась группа из 11 туристов. В результате двое погибли, один спасен, от госпитализации он отказался. Остальные восемь человек не пострадали. Прокуратура и СК по региону по факту происшествия проводят проверки.