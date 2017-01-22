Большая часть Абхазии оказалась без электроэнергии из- за аварии на Ткуарчальской ГЭС

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СУХУМ, 22 января. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Большая часть Абхазии оказалась без электроэнергии из-за аварии, произошедшей сегодня приблизительно в 19:00 мск на Ткуарчальской Гидроэлектростанции. Об этом журналистам сообщили в Республиканском унитарном предприятии "Черноморэнерго".
"Сегодня на Ткуарчалской ГЭС произошла авария - обгорел провод ЛЭП 220 кВ "Ачгуара", в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент обесточена большая часть республики", - сказала в компании.
Аварийные службы "Черноморэнерго" ведут работы по устранению проблемы, в то же время подана заявка на поставку электроэнергии в Республику Абхазия с территории Российской Федерации на время восстановительных работ.
Как стало известно корр. ТАСС электроэнергия в настоящее время есть лишь в двух из семи районов республики - Очамчырском и Гулрыпшском, Сухум и остальные пять районов обесточены.