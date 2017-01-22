Источник: подозреваемый в убийстве девушки на Кубани сдался полиции

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в городе Новокубанск Краснодарского края добровольно пришел в полицию и сдался. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Он сам пришел и сдался в отделение полиции", - сказал источник.

Официального подтверждения этой информации в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Краснодарскому краю пока получить не удалось.

Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство" после убийства молодой девушки в Новокубанске из автомата. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.