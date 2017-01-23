Суд огласит приговор экс-замдиректору "Аэрофлота" по делу о хищении $123 млн

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 23 января огласит приговор в отношении бывшего заместителя директора Аэрофлота" Николая Глушкова, обвиняемого в хищении у авиакомпании почти $123 млн во второй половине 90-х годов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор будет оглашен 23 января в 12:30", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Глушкова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Также прокурор попросил удовлетворить гражданский иск "Аэрофлота" на сумму $122 млн (9 млдр рублей с учетом инфляции).

Бывший заместитель директора "Аэрофлота" по финансовым вопросам Николай Глушков обвиняется по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Судебный процесс в отношении него проходил в заочной форме, поскольку Глушков длительное время назад покинул РФ и, по некоторым данным, проживает в Великобритании.

Как считает следствие, Глушков в составе преступной группы с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил, на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова, взять крупные валютные займы, якобы для финансового оздоровления компании. На самом же деле деньги в размере $122,654 млн были похищены.

Ранее в рамках судебного следствия был допрошен заместитель министра транспорта РФ, бывший гендиректор "Аэрофлота" Валерий Окулов, который выступая в качестве свидетеля, сообщил суду, что работал в "Аэрофлоте" с 1975 года, пройдя карьерный путь от должности штурмана до генерального директора, пока в 2009 году не покинул компанию. По его словам, одной из инициатив Глушкова было сотрудничество с компанией "Форос" для покрытия нехватки оборотных средств. В то же время у Глушкова были товарищеские отношения с предпринимателем Борисом Березовским. По словам Окулова, в 1998 году руководством "Аэрофлота" был произведен анализ деятельности финансового блока компании и сделан вывод о том, что авиакомпания находится "под внешним управлением" и после этого сотрудники финансового блока, включая Глушкова, были уволены.