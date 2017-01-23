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Неизвестные обстреляли полицейского в Белфасте

Происшествия
23 января, 0:40 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Власти города назвали произошедшее терактом
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ЛОНДОН, 23 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Неизвестные обстреляли в воскресенье полицейского в административном центре Ольстера Белфасте. По информации североирландской полицейской федерации, инцидент произошел на автозаправочной станции в северной части города. О состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

"Появились сообщения, что один из наших офицеров был ранен во время террористического обстрела в Белфасте. Наши мысли с ним и его семьей", - сообщила федерация.

Депутат североирландского парламента от Демократической юнионистской партии (ДЮП) Найджел Доддс, представляющий в ассамблее Ольстера северную часть Белфаста, также расценил происшествие как "презренный акт терроризма".

Это первый за восемь лет акт устрашения населения в виде нападения на полицейского с применением огнестрельного оружия в Северной Ирландии, где сейчас осложнилась обстановка в связи с разразившимся в наступившем году политическим кризисом. Последний привел к развалу правящей коалиции из-за фактического выхода из нее республиканской партии Шинн фейн. Это произошло после того, как верховный представитель этой опирающейся на католическую общину политической силы - Мартин Макгиннесс - подал в отставку с поста заметителя первого министра Северной Ирландии, не пожелав работать вместе с главой правительства Арлин Фостер (она же лидер поддерживаемой протестантами ДЮП. По его мнению, она должна была сама подать в отставку, чтобы облегчить проведение расследования по делу о нецелевом использовании средств в размере 490 млн фунтов стерлингов ($604 млн) при реализации программы стимулирования использования в регионе возобновляемых источников тепловой энергии.

Правда, вскоре выяснилось, что Макгиннесс тяжело болен и не будет переизбираться в парламент.

На фоне произошедших событий в минувший понедельник британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир предложил распустить ассамблею 26 января и провести новые парламентские выборы 2 марта.

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