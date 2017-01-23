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ANSA: число погибших под завалами отеля в Италии достигло шести

Происшествия
23 января, 1:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
К настоящему времени на месте ЧП живыми были обнаружены 11 человек, еще 23 числятся пропавшими без вести
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© Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico/The National Alpine Cliff and Cave Rescue Corps (CNSAS) via AP

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате схода лавины, накрывшей отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии, возросло до шести. Об этом сообщило агентство ANSA.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1200 м отель в среду вечером, полностью накрыв четырехэтажное здание. Ранее сообщалось о пяти погибших. Живыми были обнаружены 11 человек. 23 человека все еще считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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