ANSA: число погибших под завалами отеля в Италии достигло шести

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате схода лавины, накрывшей отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии, возросло до шести. Об этом сообщило агентство ANSA.
Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1200 м отель в среду вечером, полностью накрыв четырехэтажное здание. Ранее сообщалось о пяти погибших. Живыми были обнаружены 11 человек. 23 человека все еще считаются пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.