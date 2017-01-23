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В штате Джорджия из-за штормов и торнадо объявлено чрезвычайное положение

Происшествия
23 января, 0:38 дата обновления: 23 января, 2:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По данным журналистов, к настоящему времени на территории штата из-за непогоды погибли уже 12 человек, еще как минимум 23 получили ранения
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НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в ряде округов этого американского штата, которые пострадали от мощных торнадо, ливней и наводнений, обрушившихся на регион. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении офиса губернатора.

Режим ЧП введен сроком на семь дней в отношении семи округов, которым стихия нанесла наибольший ущерб. "Штат задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы оказать помощь пострадавшим районам", - говорится в сообщении. В нем также указывается, что режим может быть продлен или расширен на другие районы.

Всего в Джорджии из-за непогоды, по данным телеканала CNN, погибли не менее 12 человек, еще как минимум 23 получили ранения. Как отметила представитель чрезвычайных служб штата Кэтрин Хоуден, тела погибших обнаружены в округах Кук, Брукс и Берриэн в южной части Джорджии. В ряде округов штата наблюдаются штормовые ветра и наводнения, вызванные мощными ливнями.

Ранее сообщалось, что жертвами торнадо в южном штате Миссисипи, где также объявлено чрезвычайное положение, стали четыре человека. Кроме того, непогода обрушилась на штаты Техас, Алабама, Луизиана и Флорида. В ряде регионов оказались разрушены или повреждены дома и постройки.

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать федеральную помощь Джорджии, Флориде и Алабаме. По его словам, эти штаты "серьезно пострадали" в результате удара стихии. "Так что мы будем помогать", - указал он, выступая в Белом доме.

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