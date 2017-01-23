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Globo: 14 заключенных сбежали из одной из тюрем в центре Бразилии

Происшествия
23 января, 2:27 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Один из заключенные отобрал оружие у охранника и заставил открыть двери исправительного учреждения
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере 14 человек совершили побег из одной из тюрем, расположенных в штате Гояс (центральная часть страны). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo.

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По его данным, один из заключенных неожиданно напал на охранника и отобрал у него оружие, а затем заставил другого охранника открыть дверь пенитенциарного учреждения. Никто из беглецов пока не был пойман.

Начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Одно из самых масштабных в истории южноамериканской страны восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас). В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных группировок, погибли более полусотни человек. По данным расследования, участниками конфликта стали члены банд "Семья севера" из Манауса и "Первое командование столицы" из Сан-Паулу.

После этого власти Бразилии обнародовали программу реформирования пенитенциарных учреждений. Однако ситуация в тюрьмах южноамериканской республики стала все чаще выходить из-под контроля. В тюрьме штата Рорайма на севере страны 6 января 33 заключенных были найдены мертвыми. 14 января бунт вспыхнул в крупнейшей тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти (север страны), там в результате беспорядков погибли 26 человек.

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